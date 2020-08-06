"الخارجية": ما صدر عن تركيا بخصوص اتفاق مصر واليونان ادعاءات غريبة

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، عن استغرابه لما صدر من الخارجية التركية، تعليقا على الاتفاق الذي جرى توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، دون الاطلاع على الاتفاق وتفاصيله.

وقال متحدث الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي جرى توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله".