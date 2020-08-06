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صورة لـ"أنثى الأسد" تتسبب في إحراج مرشح لانتخابات "الشيوخ" بالمنوفية  

كتب:

إبراهيم الديهي
10:01 م | الخميس 06 أغسطس 2020
جانب من الدعاية للمرشح

جانب من الدعاية للمرشح

أثارت دعاية انتخابية لمرشح مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية الدكتور حسن الخولي "مستقل"، والحاصل على رمز "الأسد"، حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق أنصار المرشح لافتة انتخابية له في أحد شوارع المنوفية، وبها صورة "زوحة الأسد" المكناة بـ"اللبؤة"، ما أثار حالة من السخرية والجدل علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتسببت في إحراج "الخولي"، حيت علق أحد الشباب قائلًا "اللي في الصورة مش أسد يا دكتور دي مرات الأسد" .

 

وقال الدكتور حسن الخولي المرشح لمجلس الشيوخ في المنوفية، أن ما يثار ضده على مواقع التواصل الإجتماعي هي محاولات للتأثير على شخصه من قبل مرشحين آخرين في الانتخابات، مشددًا على وجود مخطط واضح لمحاولة تشويه صورته منذ ترشحه، وهو ما ظهر بصورة واضحة في استخراج تقرير طبي مخالف لإبعاده من الانتخابات ثم عودته مرة أخرى.

وأضاف، "الخولي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "فوتوشوب"، مشددًا على شن حرب ضده عبر أكثر من طريقة، منها محاولة استبعاده، ثم الترويج لفكرة أن الانتخابات حُسمت لمرشحين بعينهم، مرورًا بإسقاط لافتاته الانتخابية في عدد من المراكز والمدن.

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