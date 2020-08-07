تجمع عائلات طوخ يعلن تأييد ائتلاف الأحزاب الوطنية بشيوخ القليوبية

أعلن اكبر تجمع لعائلات مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، الدعم الكامل لمرشحي إئتلاف الاحزاب الوطنية، بقيادة مستقبل وطن والقائمة الوطنية من أجل مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ بدائرة المحافظة، خلال لقاء ودي عائلي في ضيافة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، ونائب دائرة طوخ وقها، مؤكدين مساندتهم الكامله لمرشحي الإئتلاف والقائمة، وذلك قبيل بدء مرحلة الصمت الانتخابي ظهر السبت.

شارك في اللقاء الكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات والحاج عزيز سابق امين حزب مستقبل وطن بمركز طوخ، وممثلي كبار عائلات المركز والمدينة، وأعضاء أحزاب الإئتلاف، والدكتورة نجلاء الفرماوي أمينة المرأة بالحزب في القليوبية، بحضور مرشحي الإئتلاف علي المقاعد الفردية الكاتب الصحفي أبوسريع إمام رقم 6 رمز الصاروخ، وسمير البيومي رقم 2 رمز الكتاب، والدكتور نصيف حفناوي رقم 4 رمز السنبلة، ومصطفي النفيلي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالقليوبية رقم 5 رمز السلم.

واكد المشاركون في المؤتمر، أن المشاركة في التصويت واجب وطني لاستكمال الاستحقاقات السياسية، والوقوف خلف القيادة السياسية لمحاربة أعداء الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب المرشح أبوسريع إمام المواطنين، بالخروج للمشاركة في التصويت وإختيار من يمثلهم والنزول الى صناديق الانتخابات لاستكمال الاستحقاق السياسى

وحذر الكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات من خطورة الشائعات التي يجري ترويجها علي السوشيال ميديا، من فصيل بعينه لإفساد العملية الإنتخابية، والإدعاء زورا وبهتانا، أن الانتخابات محسومة دون خروج الناخبين، لإظهار العملية الانتخابية بشكل لا يليق بمصر، مطالبا الجماهير بالمشاركة، واختيار مرشحيهم من خلال الصندوق الانتخابي.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر في حرب شرسة، محذرا من خطورة الشائعات في هذه المرحلة الخطيرة، التي تمر بها مصر، والتي تقوم فيها القيادة السياسية بدور محوري وهام، من خلال التنمية على أرض الواقع ومواجهة الأخطار الخارجية والداخلية، ببسالة وشجاعة.