إحباط محاولة تهريب "طبنجتين" وعدد من الأسلحة البيضاء بمطار القاهرة

أحبط رجال جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى عبدالحكيم العميري مدير الإدارة، محاولة تهريب 2 طبنجة بدون الساقية، وعدد من الأسلحة البيضاء، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، اشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر فى الراكب "ش. ع. م" مصري الجنسية، يجر عربة حمل حقائب عليها 2 شنطة كبيرة، وشنطة صغيره يحاول الخروج مسرعا مستغلا الزحام الشديد في صالات الوصول الدولية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى، بمعرفة عمرو عبد المجيد مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أحمد عثمان مأمور الضبط، تحت إشراف ميلاد رسمي فكري مشرف الصالة الخضراء، لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 4 مطواة مختلفة الأشكال والأحجام، و 2 كلبس ومنظار وقبضة يد حديدية، وعبوة دفنس اسبراى، و 2 طبنجة بدون ساقية، و4 إشارات استغاثة للسفن، وقطعة من نبات عشبي، يشتبه أن تكون لمخدر الماريجوانا، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 55 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.