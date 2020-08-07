عوض عبدالظاهر يكتب: متى يطلع الفجر؟

تُعتبر صناعة الدواجن من أهم دعائم الاقتصاد المصرى بل هى العمود الفقرى له، والأمن الغذائى لمصر، حيث توفر ما يقرب من مليار دجاجة سنوياً، ومصدر دخل لأكثر من 15 مليون فرد، وهذه الأرقام لا يستهان بها.

كما أن هذه الصناعة مرت بالكثير من العواصف التى كادت تفتك بها، ولكن إصرارها على البقاء جعلها ما زالت واقفة على قدَميها بالرغم من تكبدها الخسائر لأعوام متتالية، لذا لا بد من وضع روشتة علاج سريع لها، من خلال تحديد أهم المعوقات التى تواجهها والعمل على حلها.

بداية أهم عائق أمام الصناعة هو قيامها باستيراد ما يقارب 90٪ من مدخلاتها خاصة الذرة الصفراء والفول الصويا.

كثرة المشكلات المرضية وزيادة النافق بالمزارع مما ينتج عنه خسائر كثيرة للمربّى مما يمنعه من السداد، وبالتالى فقدان جزء كبير من رأس المال المستثمر، مما ينتج عنه توقف العديد من المربّين وخروجهم من الصناعة.

كذلك نقص المعلومات والشفافية بين المربين بعضهم البعض وبينهم وبين الجهات المسئولة، إضافة لعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة وخاصة صغار المربين، وعدم تطبيق الأمن الحيوى، بالإضافة إلى العشوائية فى التربية.

ودعونا نتفق على أن حل هذه المشكلات واقفة على اعتراف الدولة بأهمية الصناعة وتوفير الدعم الكامل لها وللمستثمرين، كونها البروتين الوحيد منخفض التكلفة لكل طوائف الشعب المصرى، لذا لا بد من:

- ضرورة توفير الأراضى اللازمة والتوسع فى زراعة الذرة الصفراء والفول الصويا، بالإضافة لقيام المراكز البحثية بتوفير سلالات بالاشتراك مع الشركات العالمية لتطوير السلالات المحلية لتستطيع المنافسة عالمياً.

- استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جميع مراحل الإنتاج حتى الوصول للمنتج النهائى فى أفضل صورة إلى المستهلك اعتماداً على معايير الجودة، وتكوين هيئة مستقلة عن سلامة الجودة.

- ضرورة وجود طبيب بيطرى ومهندس زراعى بالمزرعة كشرط الحصول على ترخيص لها.

- توفير التمويل اللازم للمربين حتى تستطيع تطوير نفسها وتطبيق إجراءات الأمن الحيوى، وقيام البنوك بالتعاون مع الشركات بتوفير التأمين لتغطية مخاطر الإنتاج، بالتالى يتم القضاء على عشوائية التربية وضمان سداد مستحقات الموردين واستمرار الصناعة، لضمانهم الدعم الكامل من جهات عديدة مختلفة، بالتالى ستنهض الصناعة ويطلع فجر جديد أمام العديد من الملايين وسيظل بإذن الله.. حفظ الله مصر.