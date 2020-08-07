20 أغسطس إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص

باتت الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بكل قطاعات العمل في مصر، سواء كانت بالقطاعين الحكومي، والعام أو القطاع الخاص، محل ترقب واهتمام أكثر من 5.7 مليون موظف حكومي بالجهاز الإداري للدولة، و23 مليون بالقطاعات العام والأعمال العام والخاص بكافة فئاته، ولذلك دائما ما يبحث العاملون بهذه القطاعات عن أيام الإجازات، التي تتعلق بالمناسبات الدينية أو الوطنية.

وتسلط "الوطن" الضوء على أول إجازة رسمية خاصة، يحصل عليها عمال مصر، وهي إجازة رأس السنة الهجرية، التي تنطلق باكورتها بداية من فجر يوم الأول من شهر مُحرم، ويوافق ميلاديا العام الجاري 2020، يوم الخميس 20 أغسطس الجاري.

ويحتفل المسلمون في هذا اليوم، بذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، التي تعتبر أساس التقويم الهجري.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بأوضاع العاملين بالجهاز الاداري للدولة ، فإن العاملين بالحكومة والقطاعات العام والاعمال العام يحصلون على يوم رأس السنة الهجرة إجازة رسمية بأجر كامل.

بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على الإجازة بقرار من وزير القوى العاملة، ويخول أصحاب العمل بالقطاع الخاص في قرار الاستعانة بالعمال في هذا اليوم، حال الحاجة الى جهودهم في منشآتهم مقابل حصول العمال على أجر مثلي الاجر الاساسي لليوم العادي بالعمل، وإجازة رسمية للعمال بأجر كامل.

وكانت آخر الإجازات الرسمية التي حصل عليها العامل المصري، بقرار من مجلس الوزراء هي إجازات عيد الأضحى المبارك، وعددها 5 أيام للعاملين بالحكومة والقطاع العام، وثلاثة أيام فقط للعاملين بالقطاع الخاص.