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محمود مسلم

التمثيل العمالي بالكويت يحذر من التعامل مع كيان غير قانوني يجمع تبرعات عن المصريين بالخارج

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الوطن
10:53 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

حذر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت من قيام بعض الأفراد بتشكيل كيان غير قانوني تحت مسمى" اللجنة النقابية للعاملين المصريين بالخارج والعائدين".

وأهاب مكتب التمثيل العمالي بالكويت بالمواطنين عدم التعامل مع هذا الكيان بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن وزارة القوي العاملة المصرية والمكتب غير مسئولين عن أية تبرعات مادية أو عينية يقوم هذا الكيان بجمعها بدولة الكويت أو غيرها تحت أي مسمي .    

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