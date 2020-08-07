التمثيل العمالي بالكويت يحذر من التعامل مع كيان غير قانوني يجمع تبرعات عن المصريين بالخارج

حذر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت من قيام بعض الأفراد بتشكيل كيان غير قانوني تحت مسمى" اللجنة النقابية للعاملين المصريين بالخارج والعائدين".

وأهاب مكتب التمثيل العمالي بالكويت بالمواطنين عدم التعامل مع هذا الكيان بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن وزارة القوي العاملة المصرية والمكتب غير مسئولين عن أية تبرعات مادية أو عينية يقوم هذا الكيان بجمعها بدولة الكويت أو غيرها تحت أي مسمي .