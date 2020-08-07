ضبط 991 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. من بينها تهريب 9 طن دقيق مدعم

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

· ضبط (991) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " غير مرخصة " بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2,659 طن سلع غذائية "لحوم وكبدة مستوردة) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية ..تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية " غير مرخص " بدائرة مركز شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2 طن أرز أبيض مجهولة المصدر ) بقصد رفع أسعارها.

· ضبط المدير المسئول عن محل لإكسسوار المحمول بدائرة قسم شرطة الموسكى (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( عدد 6000 قطعة من أكسسوارات التليفونات المحمولة المغشوشة والمقلدة لإحدى العلامة التجارية ) مخالفاً بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط مالك محل بدال تموينى بدائرة مركز شرطة طهطا (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( عدد 1352 قطعة مستلزمات طبية " كمامة " بدون مستندات مجهولة المصدر ) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول للجمهور بدون موافقة الجهات الصحية مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط مالك محل منظفات صناعية بدائرة مركز شرطة منشية أبوعمر (بمحافظة الشرقية ) لحيازته ( 3 طن منظفات صناعية مختلفة الأنواع " مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ") ..تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام (تاجر ، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور ) بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المُدعم المخصص للمخابز البلدية المدعمة من بعض متعهدى الدقيق المدعم بمدينة قطور لإعادة بيعه بالسوق السوداء بمحافظة القاهرة محققاً من وراء ذلك أرباح طائلة مستخدماً إحدى سيارات النقل فى ممارسة نشاطه غير المشروع .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور أثناء قيادته السيارة النقل المشار إليها بدائرة مركز شرطة طنطا محملة بعدد (9) طن دقيق بلدى مُدعم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.