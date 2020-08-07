إصابة 20 مدنيا في هجوم على حفل زفاف بشمال سوريا

أصيب 20 شخصا بجروح في هجوم مسلح بمدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركية والفصائل الموالية لها، والواقعة شمال غرب محافظة الحسكة السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، عن مصادر محلية سورية قولها، إن "الحادث وقع عندما أقدم أحد العناصر المسلحة الموالية لأنقرة بإلقاء قنبلة يدوية على جموع من المحتفلين بحفل زفاف في مدينة رأس العين، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا بجروح متفاوتة"، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وأفادت مصادر رسمية سورية، في وقت سابق بسقوط قتلى وجرحى، جراء انفجار هز مدينة رأس العين محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها المنتشرون في مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ بين الحين والآخر القرى والبلدات الآمنة، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي ويسبب أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة.