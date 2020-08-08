لص يقتل عجوزا في الفيوم لسرقتها: شوفتها لابسة حلق دهب

طمع في مبلغ زهيد يقل عن 1000 جنيه، فوضع خطة لإزهاق روح جارة شقيقته ليحصل على قرطها الذهبي، فنجح في سرقة مفتاح شقة شقيقته التي ذهبت لزيارة والدتها، وفي دقائق قليلة توجه إلى شقتها ومنها قفز إلى شرفة شقة جارتها العجوز ليظفر بالقرط الذهبي بعدما خنق صاحبته وتركها جثة هامدة.

"شوفت حلق دهب كبير في ودنها، عشان كده خنقتها لحد ما ماتت وسرقت الحلق وهربت".. اعترف الشاب العشريني بجريمة المروعة في قرية بمركز سنورس في الفيوم، أمام المباحث بعد سقوطه، راويا تفاصيل جريمته النكراء.

"كنت بروح عند أختى كتير في الشقة اللي متجوزة فيها، وهناك كنت بشوف الست الكبيرة دي كانت بتبقى لابسة حلق كبيرة وعرفت من كلامها مع أختي إنه دهب فخططت لسرقته، ولما دخلت عندها الشقة لقيتها هتصرخ وتفضحني رحت خنقها لحد لما ماتت وخدت الحلق ومشيت".

كان مركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص مُقيم بدائرة المركز، بالعثور على جثة "والدته، ربة منزل" مسجاة بصالة منزلهما وملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب" وبها كدمة بالرأس وسلامة جميع منافذ المنزل.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالفيوم إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، مقيم بذات الشارع محل إقامة المجني عليها، له معلومات جنائية.

وضبط المتهم، وبإرشاده ضبطت المسروقات والأداة المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية.