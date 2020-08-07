شباب السويس: سنشارك بالانتخابات ونثق في "القائمة الوطنية"

أعلن شباب السويس مشاركتهم في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، ودعم مرشحي القائمة الوطنية بالانتخابات في المحافظة.

والتقى وفد من شباب المحافظة بالدكتور سيد عبده، مرشح حزب مستقبل وطني على المقعد الفردي، والمحاسب أحمد خشانة، المرشح بالقائمة الوطنية في حب مصر.

وقال محمد طه، من شباب السويس: "إننا لدينا ثقة كبيرة في مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، والدكتور سيد عبده، مرشح المقعد الفردي، فهم يستطيعون تطوير المحافظة وتنفيذ وعودهم بإنهاء المشاكل التي يعاني منها المواطنون".

وأشار علي أحمدي، طالب، إلى أن شباب السويس لديهم رغبة كبيرة في المشاركة بالانتخابات، خاصة أنهم يشهدون تطورًا في المحافظة.

وأكد الدكتور سيد عبده، المرشح بالانتخابات على المقعد الفردي، إن شباب السويس سيرون من خلال وجودنا بمجلس الشيوخ أن لديهم نوابًا ينفذون خطط عمل لتوفير فرص عمل للشباب داخل المناطق الاقتصادية بالمحافظة، بجانب تطوير كل الأحياء بالسويس.