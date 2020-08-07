"الفقي": الأدلاء بالصوت الانتخابي واجب قومي والممتنع آثم شرعا

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الإدلاء بالصوت في الانتخابات واجب قومي، فنحن جميعا مطالبون بالمشاركة، وقد حث الإسلام المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].

وأضاف في بيان له، اليوم الجمعة، أنه لا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، "على ذلك فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدلا من صاحب الاسم المنتحل، يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.