حظك اليوم السبت 8-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بشخصيته القيادية، كما أنه دائما يسعى إلى أن يكون في منزلة عالية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد تميل لفرض نفوذك على الطرف الآخر، حاول أن تكون أكثر مرونة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.