حظك اليوم السبت 8-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بحبه للمصداقية وبكونه شخصية مبدعة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا، كن مستعدا للاجتهاد فلا شيء يُدرك بدون تعب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمدك بالطاقة العاطفية وبالقدرة على التأثير في الطرف الآخر ويمكنك تغيير أي انطباع خاطئ عنك بالبرهان والأدلة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.