ماجدة الرومي تبكي في جولة بـ بيروت

تجولت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في شوارع بيروت، بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ المدينة، وخلف ورائه عشرات القتلى والجرحى والمفقودين.

وارتدت "الرومي"، ملابس سوداء حدادًا على من ماتوا، وقالت خلال تصريحات لفضائية "MTV" اللبنانية: "جاية أشوف الشباب والصبايا اللي بيكبروا القلب، بلد فيها شباب وصبايا عاملين مكانس بايديهم عشان يكنسوا الطرقات، هي بلد لا تموت".

وأضافت "الرومي" باكية: "الشباب والصبايا هم أملنا، وأعتذر لكم أننا سلمناكم لبنان ليس سيدًا ولا حرًا ولا مستقلًا، كنا نقصد مما حدث في عام 1975 وإلى اليوم أن نسلمكم وطنًا مستقلًا، لكن لا أعرف ما الذي وصلنا إليه الآن؟!".

وتابعت: "أنا جاية أحيي الشباب وأنحني لمكانسهم ولرفوشهم، ولا أصدق أن الله غافل عن معاناة الشعب اللبناني العظيم الشهيد".