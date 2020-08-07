نظام أردوغان يعترف ببيع 18 مليون متر مربع من أراضي الدولة للأجانب

أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، مراد كوروم، أن حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، قد باعت 18 مليون متر مربع من أراضي الدولة لصالح الأجانب في السنوات الخمس الماضية، وذلك ردًا على سؤال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، عمر فتحي غورر، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال موقع "إيلار خبر" التركي إن وزارة البيئة والتطوير العمراني، قد باعت 18 مليون مترًا مربعًا من الأراضي التركية خلال حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، كما تم خصخصة الأراضي والمصانع الوطنية واحدا تلو الآخر.

ووفقا للمعلومات الواردة في تقرير وزارة البيئة لعام 2019، ففي الفترة بين عامي 2015 و2019 باعت الحكومة 20 ألف و363 عقارًا تابعًا للدولة، وبلغت مساحة تلك العقارات 69 مليون و744 ألف متر مربع.

ونقل موقع "بيرجون" عن وزير البيئة والتحضر مراد كوروم، رده على سؤال نائب مدينة نيده عن حزب الشعب الجمهوري بشأن العقارات غير المنقولة التي حصل عليها الأجانب في تركيا، وقال إن 18 مليون 451 ألف 99 متر مربع من الأراضي جرى شراؤها من قبل أجانب خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أنه جرى بيع 148 ألفاً و 996 مسكنًا لصالح الأجانب خلال الفترة نفسها.