7 معلومات عن مرشح الشيوخ صاحب صورة "أنثى الأسد" بالمنوفية

أثارت دعاية انتخابية لمرشح مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية الدكتور حسن الخولي "مستقل"، والحاصل على رمز "الأسد"، حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق أنصار المرشح لافتة انتخابية له في أحد شوارع المنوفية، وبها صورة "زوجة الأسد" المكناة بـ"اللبؤة"، ما أثار حالة من السخرية والجدل علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتسببت في إحراج "الخولي"، حيت علق أحد الشباب قائلًا "اللي في الصورة مش أسد يا دكتور دي مرات الأسد".

وترصد "الوطن" 7 معلومات عن المرشح لمجلس الشيوخ:

1 - يترشح "الخولي" علي المنصب الفردي المستقل وحاصل علي رمز الأسد.

2 - تم استبعاد المرشح من قبل لجنة الانتخابات بسبب الكشف الطبي ثم عاد مرة أخرى بحكم محكمة.

3 - يتولي "الخولي" رئيس مجلس أمناء الأباء والمعلمين بمحافظة المنوفية.

4 - يركز دعاياه علي أولياء الأمور والمدرسين والطلاب.

5 - يحتل المركز الرابع بين قوائم المرشحين النهائية بالمنوفية.

6 - من أبناء مركز أشمون ومهتم بالمجال الخدمي للمواطنين.

7 - رئيس مجلس إدارة معامل خاصة للتحاليل الطبية بالمنوفية.