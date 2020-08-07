القابضة للكهرباء تقبل دفعة جديدة من طلاب الإعدادية العامة والأزهرية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية لعام 2020، للالتحاق بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل من:

- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة (شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء).

- مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة (الشركة المصرية لنقل الكهرباء).

- مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء (شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء).

- معهد تدريب المقطم (شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء).

شروط قبول المتقدمين

1. أن يكون الطالب حاصلًا على الإعدادية عامة أو أزهرية (إنجليزي) من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة -الجيزة - القليوبية) دور مايو 2020 للذكور فقط.

2. ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عامًا.

3. يتم تقديم الأوراق إلكترونيًا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر www.eehc.gov.eg، خلال الفترة من 16 أغسطس الحالي، وحتى 20 أغسطس الحالي، ولن يسمح للطلاب بالتقدم بعد ذلك الموعد.

4. يتم التنسيق طبقًا للحد الأدنى الذي يحدده قطاع التعليم الفني بمحافظة القاهرة.

5. لا يعتبر اجتياز اختبار القدرات واللياقة الطبية موافقة على القبول حتى يتم البت في الطلبات طبقًا لترتيب المجموع تنازليًا.

6. يتم التقديم لمدارس "جلال فهمي الثانوية المتقدمة (نظام خمس سنوات) - عين حلوان الثانوية الصناعية (نظام ثلاث سنوات) - بنبا قادن الثانوية الصناعية (نظام ثلاث سنوات) - الجيزة الثانوية الصناعية (نظام ثلاث سنوات)" فقط.

7. تعلن كشوف الطلبة المقبولية قبل بدء العام الدراسي على المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إدارة التعليم الفني، مراكز التدريب والمدارس المدرجة باتفاقية التعاون تمهيدًا لاستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.