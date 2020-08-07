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السيطرة على حريق في مخلفات بمدينة نصر دون إصابات

كتب:

خالد فهمي
09:41 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال مصدر أمني، إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق منطقة التبة في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر دون وقوع إصابات.

وأضاف المصدر أن الحريق لم يسفر عن خسائر مادية، وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في شارع مصطفى النحاس وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتبين نشوب حريق في مخلفات بمنطقة التبة في مصطفي النحاس بمدينة نصر، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

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