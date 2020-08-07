غدا.. الجامعات تبدأ في استقبال طلاب القدرات حتى 20 أغسطس

تبدأ الكليات المقرر لها إجراء واجتياز عدد من اختبارات القدرات كشرط أساسى للنجاح بها، بدءاً من غد، فى استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات حتى 20 أغسطس الجارى.

وتبدأ كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2020 اعتباراً من غد السبت 8 أغسطس حتى الخميس الموافق 20 أغسطس تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

من جانبها قالت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، إنه سيكون هناك فترتان للامتحانات، الأولى صباحية من الساعة 10:30 وحتى 1 ظهراً، والثانية مسائية من 2 حتى 4:30 مساءً.

وأكدت أنه تقرر أن تكون مدة الامتحان ساعتين ونصف الساعة، شاملة سؤالاً فى الرسم 60 درجة وسؤالاً فى التصميم 40 درجة، ويشترط لنجاح الطالب تحقيق 60% من الدرجة لاجتياز امتحان القدرات، مع ضرورة إحضار الطالب أدواته الخاصة به، وعقب قيام الطالب برفع بياناته، والدفع الإلكترونى يتاح له كود يتمكن من خلاله الحصول على فيديوهات مسجلة ومصورة مجانية لشرح كيفية أداء الاختبار وأهم المصطلحات المطلوبة لتأهيل الطالب للاختبار.

من ناحية أخرى، أعلنت الجمعية الأمريكية لمهندسى التكييف والتبريد ASHRAE، وهى أكبر جمعية علمية مهنية عالمية فى هذا المجال، فوز كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالمركز الأول فى أكبر مسابقة لمشروعات التخرج لطلاب الجامعات على مستوى العالم، متفوقة على كل الجامعات المشاركة، بما فيها جامعات أمريكية.