مصرية تروي لحظات الرعب والفزع أثناء انفجار بيروت: الفندق الذي أقيم به تهشم تماما

قالت نور عمرو، فتاة مصرية شهدت تفجير مرفأ بيروت، بعد عودتها من لبنان، إنها تفاجأت مثل غيرها بوجود زلزال كبير أعقبه انفجار شديد، لم يستوعبه المواطنون إلا بعد رؤيتهم إياه.

وأضافت "عمرو"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة" والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه وفي أعقاب ذلك توقفت سيارة بها عائلة لبنانية وقامت بإنقاذها في منزلهم وقاموا بتضميد جراحها نتيجة الانفجار الذي هز العاصمة، موضحة أن السفارة المصرية قامت بالبحث عن جواز السفر الخاص بها في الفندق الذي هشم تماما، وبذلوا كل ما بجهدهم حتى جلبوا جواز السفر، بينما أوصلتهم الأسرة المضيفة لهم إلى المطار.

وأكدت أن السفارة المصرية هي من تولت كل الإجراءات الخاصة بعودتهم مرة أخرى إلى مصر، حيث إن والدتها ذهبت إلى مكاتب السفر لحجز تذكرة عودة لابنتها، وهو الأمر الذي لم يفلح، بينما قامت السفارة المصرية هناك بتسهيله وإعادتهم مرة أخرى.