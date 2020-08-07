زينة تعلن خضوع شقيقتها لعملية جراحية ثانية: ادعوا لها

طلبت الفنانة زينة من جمهورها عبر حسابها على انستجرام، الدعاء لشقيقتها نسرين والتي تجري عملية ثانية.

وكتبت زينة: "ادعوا لأختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكرة بإذن الله في المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها الطف بيها وبينا يا رب، يا رب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لأولادها القمرات يا رب".

وتعرضت نسرين رضا شقيقة الفنانة زينة، إلى وعكة صحية حادة، نقلت إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وعانت "نسرين" من نزيف في المخ، حيث داهمتها الآلام منذ فترة دون أن تعرف سببًا واضحًا لهذا الألم حتى جرى اكتشاف الأمر بعد زيادة الأعراض، ووضعت تحت الملاحظة في العناية المركزة، للاطمئنان عليها.