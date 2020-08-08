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سعر الدولار يستقر في البنوك ويسجل و16.01 جنيه للبيع بـ"الأهلي المصري"

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جهاد الطويل
09:34 ص | السبت 08 أغسطس 2020
دولار

دولار

استقر سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه في عدد من البنوك، ووفق آخر تحديث للبنوك عند 16.01 للبيع مقابل 15.91 جنيه للشراء في بنوك: "الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية".

وجاءت بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان"، الأعلى سعرا للبيع، ليباع بـ16.04 جنيه، مقابل 15.94 جنيه للشراء أي بفارق 3 قروش عن عدد من البنوك.

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