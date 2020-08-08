التفاصيل الكاملة لاشتعال 7 سيارات بينها شاحنة محملة بمواد بترولية

كشف مصدر أمني وشهود عيان التفاصيل الكاملة لانفجار سيارة نقل ثقيل بفنطاس محملة بمواد بترولية، بعد حادث تصادم بسيارة مما أدى الى احتراق 6 سيارات ملاكي أعلى طريق دائري المعادي فى الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة متجه إلى المنيب، مؤكدين وقوع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم.

واصطدمت سيارة ملاكي بالسيارة النقل، مما أدى إلى اشتعال السيارة الملاكي، ثم اشتبكت النيران بالسيارة النقل المحملة بالمواد البترولية.

وأوضح المصدر الأمني وشهود العيان أن الحادث نتج عنه اصطدام 5 سيارات في الحاجز الخرساني والتي توقفت بجوار السيارة النقل، لتمتد إليها النيران.

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وأوضح شهود العيان لـ"الوطن"، أن عمليات الإطفاء استمرت لمدة ساعة ونصف تقريبا، وتوقفت حركة السير، وتبين من التحريات أن الحادث أسفر عن إصابة 2 من قائدي السيارات المحترقة.

وقال مصدر أمني، إن حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري أدى إلى احتراق 7 سيارات من بينهم سيارة نقل بفنطاس.

وأضاف المصدر أنه جاري حصر عدد المصابين بالحادث، حيث جرى نقل 2 منهم إلى المستشفى لإصابتهم بإصابات بالغة، مشيرًا إلى أنه جرت السيطرة على الحريق وإطفاء النيران وجاري رفع الحطام وإعادة حركة السير.

وشهد طريق دائري المعادي، حادث تصادم مروّع مما أدى إلى انفجار سيارتين، وبينت التحريات أنَّ التصادم وقع بين سيارتين، مما أدى إلى اشتعال السيارة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، وجرى غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية للطريق الداعم.

وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الواقعة، كما كثفت أجهزة الامن تواجدها وجرى الدفع بسيارات الإطفاء.