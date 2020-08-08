تعقيم اللجان الانتخابية بالبحيرة استعدادا لمارثون الشيوخ

أنتهت محافظة البحيرة، من تعقيم جميع اللجان الانتخابية والمناطق المحيطة بها، وتجهيز الورش وغرف العمليات المركزية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأعلنت المحافظة، رفع درجة الاستعداد للمتابعة على مدار الساعة مع التأكيد على استمرار تلك الحملات بصفة دورية، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، مع الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين تأكيدًا للحيادية والشفافية.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيبًا بجموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بالوطن.

يُذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة تبلغ 3 مليون و949 ألف و970 ناخب بنسبة 6.36٪ من إجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المراکز الانتخابية 711، واللجان العامة 18، واللجان الفرعية 923.