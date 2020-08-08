رفع حطام السيارات المحترقة بدائري المنيب

قال مصدر أمني، إن رجال المرور تمكنوا من رفع حطام حادث تصادم 7 سيارات بالطريق الدائري، وتم فتح الطريق السريع والداعم على الطريق الدائري القادم من المنيب اتجاه التجمع، وجارٍ رفع باقي آثار الحادث على الاتجاه الآخر.

وقررت النيابة العامة استدعاء لجنة فنية هندسية للمعاينة، وإعداد تقرير رسمي عن أسباب حادث طريق الدائري، وموافاة النيابة بنتائجه حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الحادث.

وأفادت التحقيقات أن الطريق الدائري شهد حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة مواد بترولية تحولت بعد لحظات إلى كتلة من اللهب والتهمت النيران 7 سيارات ملاكي كانت بجانب السيارة المشتعلة، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أفراد بإصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لإسعافهم.

وأوضحت التحقيقات، أن الحادث تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل تام أعلى الطريق الدائري القادم من التجمع الخامس إلى المنيب، وانتقلت قوات الدفاع المدني وتمكنت من إخماد النيران بعد أن أتت على محتويات السيارات المتفحمة، وساهمت الدوريات المرورية في تسيير حركة السيارات وسرعة إعادة الحركة المرورية على الطريق بعد رفع حطام الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق الذي شب بعدد من السيارات أعلى الطريق الدائري، بعد انقلاب سيارة مواد بترولية لتشتعل معها النيران بشكل كثيف في تلك السيارة وعدد من السيارات المحيطة بها بعد وسط أجواء من الخوف والرعب لدى أصحاب السيارات الذين تركوها وفروا هاربين قبل أن تحاصرهم النيران.