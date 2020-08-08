عروض احترافية جديدة لرمضان صبحي

كشفت مصادر مُطلعة أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول بالأهلي، والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزي تلقى عرضا من آسيا عن طريق إحدى شركات التسويق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن رمضان صبحي تلقى عدة عروض من شركات تسويق، تعرض عليه اللعب في قارة آسيا، سواء في الصين أو دول الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك بعض العروض الأوروبية التي وصلت اللاعب من اليونان والبرتغال وإيطاليا وتركيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا