اعتراف 3 لصوص بقتل خفير وسرقة مصنع بالقليوبية: "عمل فيها 7 رجالة"

"كنا رايحين نقلب أي حاجة من المصنع بس الخفير عمل فيها 7 رجالة عشان كده ضربناه ومات في إيدينا" بهذه الكلمات اعترف 3 لصوص بقتل خفير في مصنع معادن والشروع في قتل زميله وسرقة هاتفه وعدد من المعدات.

"الخفير لو رفع الراية البيضا واستسلم مكنش هيحصل حاجة بس هو اللي حاول ضربنا بقطعة حديد، وبعدها حصل اللي حصل ومات وسرقنا وهربنا لحد ما المباحث قبضت علينا" بتلك الكلمات واصل المتهمون اعترافهم بتفاصيل الجريمة، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

كان قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، كشف ملابسات واقعة سرقة أحد المصانع بالقليوبية، ومقتل خفير وإصابة آخر، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم عامل صيانة سابق خطط لسرقة واستعان بباقي المتهمين.

وتلقى قسم شرطة العبور بلاغاً من مالك مصنع معادن، كائن بالمنطقة الصناعية الأولى بدائرة القسم باكتشافه وجود جثة (الخفير المعين لحراسة المصنع - مقيم بأسيوط)، داخل غرفة بجوار البوابة الرئيسية للمصنع موثوق اليدين والقدمين وبها كسور، وكذا عثوره على (خفير آخر - مقيم بسوهاج) بغرفة أُخرى مصاب بجروح وسرقة بعض المعدات الخاصة بالمصنع ومتعلقات الخفيرين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص- مقيمين بالشرقية – لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيامه بأعمال صيانة داخل المصنع وعلمه بمنافذه ومواعيد عمل الخفراء المعينين لحراسته، عقد العزم على سرقة بعض المعدات من داخله.

وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين، وقاموا باستقلال سيارة ربع نقل قيادة أحدهم , وتمكن أحدهم من دخول المصنع من خلال تسلق سوره الخلفي ودلف للغرفة الأولى وبحوزته مطرقة حديدية (عُثر عليها داخل المصنع) وتعدى على الخفير الأول بالضرب محدثاً إصابته التي أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمول ثم دلف للغرفة الثانية وتعدى على الخفير الثاني بالضرب محدثاً إصابته وقام بإيثاقه واستولى على هاتفه المحمول وجهاز لاب توب , وعقب ذلك قام بالاستيلاء على بعض المعدات وتحميلها على السيارة واستقلها صحبة المتهمين الآخرين وهربوا.

وبمواجهة المتهمان الأخران بما جاء باعترافات الأول أيداها، وتم بإرشادهم ضبط ( 2 هاتف محمول - جهاز لاب توب "خاصين بالمجنى عليهما" - ماكينة لحام - صاروخ تقطيع حديد) وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (ملك شقيق السائق)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.