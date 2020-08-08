استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة البلغارية لليوم الـ30 على التوالي

أغلق المتظاهرون ضد رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، 3 طرق رئيسية في العاصمة صوفيا خلال اليوم الـ30 من المظاهرات الاحتجاجية المنادية باستقالته هو والحكومة بسبب ارتكاب أعمال فساد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم، أن نحو 5 آلاف متظاهر تجمعوا بوسط العاصمة، مساء أمس الجمعة، وطالبوا الحكومة الحالية بتقديم استقالتها، كما استمرت المظاهرات في 5 بلدات أخرى، من بينهم بلدتا فارنا وبلوفديف.

وأضافت الشبكة الأوروبية، أن الشرطة تمكنت من تفرقة المتظاهرين، كما فككت مخيمات كان قد أنشأها المتظاهرون حول الطرق الرئيسية بالعاصمة، واعتقلت 12 متظاهرا.

جدير بالذكر، أن بوريسوف، الذي تولى منصبه منذ عام 2009، عرض يوم الأربعاء الماضي الابتعاد عن المشهد حتى يتثنى للسلطة التنفيذية الصمود لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعية في مارس 2021، إلا أن الأغلبية جددت دعمها له.