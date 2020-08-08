طقس الغد: حار رطب على الوجه البحري واضطراب في الملاحة البحرية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يسود البلاد غدًا الأحد، طقس حار رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 34 24

بلطيم 32 24

مطروح 29 24

السلوم 32 23

سيوة 39 24

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 23

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 37 26

نخل 36 21

نويبع 39 29

طابا 37 29

كاترين 31 19

الطور 35 29

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 43 30

مرسى علم 40 28

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 40 24

أسيوط 43 24

سوهاج 43 25

قنا 44 26

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 44 29

أبو سمبل 43 29

الوادي الجديد 44 29

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 29

حلايب 34 30

رأس حدربة 33 30