ضبط 1735 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في مطوبس  

نفذ مجلس مدينة مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، حملة مكبرة على الأسواق، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وجرى تحرير محاضر للمخالفين من التجار.

أسفرت الحملة عن ضبط 1735 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الأدمي، وذلك بحضوراللجنة المشكلة من إيمان البحراوي، نائب رئيس مدينة مطوبس، ومحمد أبو زلاط، رئيس الوحدة المحلية لقرية منية المرشد، والدكتور هنداوى حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، وأسامه لبيب، مفتش تموين مطوبس.

جرى تحرير محضر أمن دولة طوارئ، لضبطهم 1735 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الأدمي، وجرى التحفظ على الكمية تحت تصرف النيابة.