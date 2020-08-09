حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بعدم تحفظه في مشاعره، فهو يقدم مشاعره لمن يهواه قلبه بسهوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد اليوم لتحافظ على تركيزك وهدوء أعصابك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن صريحا مع شريك حياتك ولا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.