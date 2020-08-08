الوطن تنعى الزميل الخلوق شريف محمد فريد

تنعى جريدة الوطن ببالغ الحزن والأسى، الزميل الخلوق شريف محمد فريد، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر يناهز 38 عاما.

وتشهد أسرة "الوطن" أن الفقيد كان يتمتع بكل الخصال الطيبة، وحسن الخلق والهدوء والتفاني والإخلاص في العمل، حتى آخر أيامه، وكان ينال كل الاحترام والتقدير من زملائه.

وتتقدم إدارة التحرير والعاملين بالجريدة والبوابة الإلكترونية، بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده برحمته وأن يلهمهم وأصدقائه الصبر والسلوان.

والفقيد من مواليد 4 يوليو 1982، درس في كلية الآداب قسم مكتبات، بجامعة القاهرة، وعمل في قسم الأرشيف بجريدة المصري اليوم من 2010 إلى 2015، ثم انضم لجريدة الوطن عام 2018 في قسم السوشيال ميديا، ثم عمل محررا في موقع ألوان، وأخيرا بقسم الأرشيف.