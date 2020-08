فيديو.. انفجار ضخم في ميناء بريطاني وسحب الدخان تغطي سماء "ساسكس"

تصاعدت ألسنة اللهب في ميناء ساسكس البريطاني، جراء انفجار كبير، حيث شوهدت سحب الدخان على بعد أميال من الحريق الذي شب في أحد المستودعات في نيوهافن، شرق ميناء ساسكس، وذلك بحسب شهود عيان.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن رجال الإطفاء هرعوا إلى مكان الحادث، وقامت فرق الإطفاء بإخلاء بعض المباني ولم يبلغ عن وقوع إصابات، ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس المقاطعة جاي برويرتون قوله: "حدث انفجار كبير واشتعلت النيران في منطقة نيوهافن الصناعية.. والدخان شوهد على طول الساحل، ولم يعرف بعد سبب الحريق".

BREAKING: “EXPLOSION” at Sussex Newhaven port warehouse on fireA fire has broken out in a warehouse in Newhaven, East Sussex, sending dark plumes into the sky. Emergency services evacuated the area and ask surrounding ne...youtube.com

ويقول رجال الإطفاء إنهم لا يزالون مستمرين في مكافحة النيران لبعض الوقت، وقالوا إن اليوم ربما يكون أحد أكثر الأيام ارتفاعا في درجة الحرارة في هذا الوقت من العام، بينما قالت شرطة "ساسكس" إن فرق الإطفاء تتعامل مع حريق "كبير".