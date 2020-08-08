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محمود مسلم

"الضرائب": تسوية 30 ألف منازعة بقيمة 30 مليار جنيه

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محمد عزالدين
07:18 م | السبت 08 أغسطس 2020
مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إنه جرى تسوية 30 ألف منازعة ضريبية، بقيمة 30 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون المنازعات الضريبية، يحث أي ممول لديه نزاع قضائي بين مصلحة الضرائب والممول، أن يتم انتهاء النزاع عبر التقدم بطلب إلى الهيئة، حتى يوضح وجهة نظره الفنية في ذلك النزاع ما يوفر الوقت.

وكشف فؤاد، عن أن قانون المنازعات الضريبية، يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية من خلال دفع أصل الضريبة، مع إزالة غرامات التأخير، والضريبة الإضافية مهما كان حجمها.

وتابع رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، أنه تم مناقشة القانون الجديد، وتم إقراره من مجلس النواب، وحاليا يتبقى اعتماده وتوقعيه من رئاسة الجمهورية، ومع تفعيل القانون سيتم مدة المهلة للممولين، حتى 31 ديمسبر 2020.

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