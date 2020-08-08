تفاصيل اعتراف لصوص النزهة بسرقة 19 جهاز محمول و9 ساعات

اعترف لصوص النزهة، بسرقة عدد كبير من متعلقات العمارة عن طريق النشل، خلال تحقيقات النيابة العامة معهم، بتهمة السرقة بالإكراه، وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

"سرقنا 19 محمول و9 ساعات وجهاز لاب توب في 3 ساعات بس".. بهذه الكلمات اعترف المتهمون بتفيذ آخر جريمة سرقة، خلال استجوابهم أمام المباحث.

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من موظف بحى غرب مدينة نصر، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، بأنه حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، اصطدمت به سيارة "لم يتمكن من إلتقاط أرقامها" ولاذت بالفرار.

ونتج عنها إصابته (باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى) وفقده 2 هاتف محمول، وعثر بحوزته على حقيبة بداخلها مظروف يحوى على قصاصات ورق جرائد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين تعرض المُصاب لواقعة سرقة من (أشخاص) يستقلون السيارة سالفة الذكر، وأثناء قيامه بالعدو خلفهم، قاموا بالاصطدام به، مُحدثين إصابته المُشار إليها، كما أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك أحدهما".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيام أحدهما بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية حال سير المجنى عليه، وقيام الأخر بإيهامه بأنه يحوى مبالغ مالية، والإتفاق معه على أن يقوم بإعطائه الظرف، واقتسام المبلغ المالى فيما بينهما، مقابل تحصله على الهواتف المحمولة الخاصة بالمجنى عليه كضمان لحين اقتسام المبلغ.

وعقب ذلك قاما باستقلال السيارة المضبوطة بحوزتهم فى محاولة منهما للهرب، إلا إن المجنى عليه، اكتشف تعرضه لواقعة نصب، فقام بالعدو خلفهما فى محاولة منه لإستيقافهما فإصطدما به بالسيارة قيادتهما مُحدثان أصابته المشار إليها، وفرا هاربان، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما، لدى زوجة أحدهما، التى أقرت باقتصار دورها على التصرف فى المسروقات بالبيع.