انطلاق اختبارات القدرات في الجامعات: 70 ألف طالب سجلوا إلكترونيا

بدأت عدة كليات أمس اختبارات القدرات بالجامعات، واستقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات من بين الراغبين فى التقدم للكليات التى يُشترط لها اجتياز اختبارات كشرط أساسى للالتحاق بها، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب والعاملين من الإصابة بكورونا. أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أمس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2020-2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

لجنة تحت إشراف "الخشت" فى جامعة القاهرة للتعامل مع المشكلات الطارئة

وأصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قراراً بتشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر، لمتابعة أعمال اللجان الداخلية لاختبارات القدرات بالجامعة للعام الجامعى 2020-2021، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقاً لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكلات الطارئة التى قد تؤثر فى عملية انتظام اختبارات القدرات، واقتراح المعالجات المناسبة لها، وتلقى التقارير من لجان اختبارات القدرات واتخاذ اللازم بشأنها، وإجراء التنسيق اللازم مع اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن اختبارات القدرات، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة فى كل ما يتعلق باختبارات القدرات.

وبدأت، أمس، كلية الإعلام جامعة القاهرة، فى استقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات للقبول بالكلية، وبلغ عدد الذين أدوا امتحان الفترة الأولى من 11 صباحاً 260 طالباً وطالبة، وجرت الامتحانات بمدرجات الكلية وقاعاتها وسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى حرصاً على سلامة المشاركين فى الامتحانات. وسوف تتم امتحانات اليوم على فترتين وتبدأ الفترة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

وتفقدت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال الامتحانات واطمأنت على سير الإجراءات وفقاً لخطة الجامعة المطبقة لإجراءات الامتحانات.

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، بأن اختبارات القدرات التى تجريها الكلية تستهدف قياس المهارات المعرفية والسلوكية والمهنية المفترض أن يؤهل الطالب الملتحق بالكلية لدراستها وتطبيقها. وأكدت العميدة أنه تم تشكيل اللجان المطلوبة لتسيير أعمال الامتحانات بما ييسر للطلاب أداءها، وتنفيذ خطة الجامعة بهذا الشأن، موضحة أن الإقبال الشديد على الالتحاق بالكلية يجعل أداء الامتحانات للقدرات ضرورة لاختيار أفضل العناصر إضافة إلى مجموع الدرجات التى يحددها مكتب التنسيق طبقاً لرغبات الطلاب والأعداد المحددة للقبول بكل كلية.

ومن ناحية أخرى، قام الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، رافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومعايير السلامة على مداخل بوابات الجامعة الرئيسية، التى استقبلت طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى تشترط اجتياز الطالب لاختبارات القدرات المُؤهلة لها، طبقاً للضوابط والإجراءات الوقائية؛ للوقاية من فيروس كورونا المُستجد من حيث التعقيم، وقياس درجات حرارة الطلاب بالكاشفات الحرارية، والتزامهم بارتداء القفازات والكمامات واصطحابهم للأدوات الشخصية.

وتابع رئيس الجامعة جولاته التفقدية بتفقد لجان اختبارات القدرات بكلية الفنون، إحدى الكليات التى تُجرى بها اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة المنيا وذلك ضمن كليات: التربية الرياضية «بنين وبنات»، وقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكلية التربية الفنية.

وقال «عبدالنبى» إن الجامعة قامت بتخصيص أماكن انتظار بالمبانى التى ستُعقد بها الاختبارات، ويتم فيها توزيع استمارات البيانات التى يقوم الطالب بملئها لتحديد رغبته فى اختبار القدرات سواءً للفنون أو العمارة، ليتم بعدها تحديد أكواد الطلاب اللازمة لتوجه الطالب للدفع الإلكترونى مباشرة، وتحديد الموعد النهائى لأداء الاختبار، مضيفاً أن الكلية قامت بتحديد ست لجان بقسم الفنون تضم بحد أقصى 100 طالب، و4 لجان بقسم العمارة تضم بحد أقصى 60 طالباً يومياً، إلى جانب تحديد عدد من اللجان الاحتياطية بكل قسم.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة مراعاة المسافات الآمنة والتباعد بين الطلاب، مع عدم تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب، بجانب التعقيم المستمر لمقار اللجان قبل وبعد أداء الاختبارات، مع ضرورة مغادرة الطلاب مباشرة عقب انتهاء الاختبار، والتزامهم بالانصراف حسب النظام المتبع بهدوء ودون تدافع؛ حفاظاً على سلامة الطلاب.

زحام على مكتب تظلمات الثانوية بأسيوط

من جهة أخرى، شهد مقر لجنة استقبال تظلمات الثانوية العامة مدرسة التجارة الثانوية بنات المخصصة بمحافظة أسيوط، زحاماً شديداً من قبل الطلاب وأولياء الأمور فى أول يوم من فتح باب التظلمات دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التى أقرتها الدولة.

واشتكى الطلاب وأولياء الأمور من تأخر فتح باب التظلمات إلى اليوم السبت، التى كان من المقرر لها أن تبدأ يوم الخميس الماضى بسبب تأخر وصول مندوبى كنترولات قنا للمقر.

وكانت وزارة التعليم فتحت باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة 15 يوماً اعتباراً من 6 حتى 20 أغسطس بعد سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم منها.

260 طالباً

من المتقدمين لاختبارات القدرات استقبلتهم كلية الإعلام بجامعة القاهرة صباح أمس.