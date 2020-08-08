فيديو.. طرح برومو "توأم روحي" تمهيدا لعرضه بالسينمات 19 أغسطس

طرح المنتج أحمد السبكي، منذ قليل، الإعلان الرسمي لأحدث أفلامه "توأم روحي"، والذي يطرحه بدور العرض السينمائية للجمهور يوم 19 أغسطس.

"توأم روحي"، بطوله حسن الرداد وأمينه خليل وعائشة بن أحمد، والفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن.

وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.