18 أغسطس موعد الجمعية العمومية "الفنانين التشكيليين"

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني إلى حضور الجمعية العمومية، بمقر النقابة، وذلك يوم 18 أغسطس الجاري فى السادسة مساء، وهو الاجتماع الذى يعقد في ظروف استثنائية، نظرا لتوقف الاجتماعات خلال جائحة كورونا.

وأضاف بيان النقابة، أن الاجتماع يناقش عدة بندود، من أبرزها: انتخاب أعضاء لجان الاستشاري لجميع الشعب، عرض برتوكول تخصيص 425 وحدة سكنية للفنانين التشكيليين بتاريخ 5/7/2020، بحث زيادة موارد المعاشات، انتخاب لجنة ثلاثية، من أعضاء المجلس مهمتها بحث أزمة نقابة الدقهلية الفرعية.

وكذلك عرض الاشتراك بهيئة اليونسكو وتفعيل كارنيه النقابة، مخاطبة نقابة المهندسين، لدخلول الفنانين التشكيليين نوادى نقابة المهندسين بجميع محافظات مصر، والعمل على إيجاد مقر لنادي الفنانين التشكيليين بالإسكندرية.