صرف 50% من الدعم التمويني للمواطنين بالأقصر في أول أسبوع من أغسطس

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري تم صرف سلع تموينية بمبلغ 21.7 مليون جنيه بنسبة 50.4% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف صلاح أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1.1 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو لعدد 49329 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 18.3 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل يومي قدره 2.6 مليون رغيف/ يوم.

وتابع أنه تم صرف 1150 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين، كما تم تحرير عدد 266 محضر ومخالفة تموينية ضد المخابز والأنشطة الأخرى المخالفين للقرارات والقوانين الوزارية التموينية وجاري المتابعة المستمرة للأسواق وجميع الأنشطة التموينية.