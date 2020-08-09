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صور.. مصادفة تنقذ أسرة بعد انهيار منزلها بقنا

كتب:

رجب آدم
12:46 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
صور.. مصادفة تنقذ أسرة بعد انهيار منزلها بقنا

تسببت مصادفة فى إنقاذ أسرة الباحث القنائى بحبح الحباظي، من الموت تحت أنقاض منزلهم، الذى انهار مساء اليوم السبت، أثناء تواجدهم خارج المنزل.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بانهيار منزل فى قرية دندره، مبني من الطوب اللبن ومكون من طابقين، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح

.تبين أن المنزل ملك لـ بحبح فكرى الحباظى" كاتب و مؤرخ" يقيم به مع 5 من أفراد أسرته، وأسفر الانهيار عن تلف محتويات المنزل تحت الأنقاض. وقال بحبح الحباظى، إن المنزل انهار على كل محتويات المنزل وأكثر من 2000 كتاب حصيلة رحلة طويلة من البحث والتعب من أجل التأريخ والتوثيق للأحداث التى شهدتها قنا وصعيد مصر عبر العقود الأخيرة، فضلا عن التأريخ لأهم الشخصيات العامة والبرلمانية التى عاشت فى قنا والصعيد.

وأضاف الحباظى، بأن أسرته كلها كانت خارج المنزل أثناء انهيار المنزل، بعضهم فى عمله والآخرون لدى أقاربهم، ما أدى إلى نجاتهم من الوقوع تحت أنقاض المنزل.

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