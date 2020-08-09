طالب ثانوية يحاول الانتحار بـ"حبة غلال" بالمنيا لحصوله على مجموع ضعيف

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، على محاولة الانتحار، متناولًا قرصًا ساما لحفظ الغلال، لعدم حصوله على مجموع كبير، إلا أن العناية الإلهية أنقذته وتم نقله لمركز السموم بمستشفى المنيا العام.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بدخول طالب ثانوي لمركز السموم إثر اصابته بحالة إعياء شديدة لتناولة جرعة سموم كبيرة.

تبين من تحريات البحث الجنائي، التي أجراها المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى، أن طالب بالصف الثالث الثانوي يدعي أ. ع 22 سنة، قد أقدم على الانتحار بتناول قرص لحفظ الغلال سام، وذلك لعدم حصوله على مجموع درجات كبير، وتم نقله لتلقي العلاج بمركز السموم وبسؤال ذويه، أكدوا ما جاء بالتحريات ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.