بنك مصر يضخ تمويلات بقيمة 9.9 مليار جنيه ضمن مبادرة "مشروعك" حتى نهاية يونيو الماضي

قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالى تمويلات البنك ضمن مبادرة مشروعك بلغ نحو 9.9 مليار جنيه لعدد 99549 عميلاً فى 27 محافظة، حتى نهاية يونيو 2020.

وأشار نائب رئيس البنك، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن الاقتصادى»، إلى أن حجم المحفظة القائمة بنهاية يونيو الماضى بلغ 4.8 مليار جنيه، نتيجة سداد الأقساط.

وأوضح أن محافظة البحيرة تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى المستفيدين ضمن مبادرة مشروعك، حيث بلغ عدد المستفيدين بالمحافظة حتى نهاية يونيو نحو 11414 عميلاً بإجمالى تمويلات بلغت 877 مليون جنيه، بينما تأتى محافظة سوهاج فى المركز الثانى من حيث عدد العملاء البالغ 10219 مستفيداً، بقيمة تمويل بلغت 960 مليون جنيه.

عاكف المغربى: توفير السيولة والتمويلات اللازمة للعملاء ضمن مبادرة "مشروعك" ساهم فى تخفيف آثار "كورونا" والحد من البطالة

ولفت إلى أن عدد المستفيدين بمحافظة الدقهلية بلغ نحو 10193 عميلاً، بقيمة تمويل سجلت 800 مليون جنيه، كما احتلت محافظة المنيا المركز الرابع من حيث عدد العملاء والأول من حيث قيمة التمويل الممنوح ضمن المبادرة، بإجمالى تمويلات بلغ 1.17 مليار جنيه لعدد 9324 عميلاً، فيما جاءت الشرقية فى المركز الخامس بإجمالى تمويلات سجلت 983 مليون جنيه، لعدد 7662 عميلاً.

وأضاف «المغربى» أن تمويلات بنك مصر فى محافظة أسيوط ضمن مبادرة «مشروعك» بلغت 704 ملايين جنيه لنحو 6554 عميلاً، بينما بلغت تمويلات البنك لمحافظة بنى سويف 631 مليون جنيه لعدد 6326 عميلاً، كما وصل عدد المستفيدين من محافظة قنا إلى 5146 عميلاً بإجمالى تمويلات 365 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2020.

وحول انعكاس المبادرة على المستفيدين منها فى ظل جائحة كورونا.. قال «المغربى» إن المبادرة ساهمت بشكل كبير فى تخفيف آثار الجائحة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات وإتاحة السيولة اللازمة لاستمرار تشغيلها وعدم توقفها، كما لعبت دوراً مهماً فى الحد من زيادة معدلات البطالة نتيجة مساهمتها فى عدم توقف تلك الأنشطة الممولة.