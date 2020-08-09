القيم السعرية للتصالح على مخالفات البناء في 7 مناطق بشمال الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بالقيم السعرية للتصالح على مخالفات البناء بشمال الجيزة.

وشملت المنطقة الأولى كورنيش النيل بداية من التقائه مع شارع عبد الحميد شندى وشارع وزارة الرى وطريق النصر وشارع الجيش وترعة السواحل وشارع البوهى وممدوح سالم ونادى إمبابة الرياضى ومحمد نجيب (شارع ترعة السواحل سابقاً) وشارع الجسرين و شارع الحرية وشارع تاج الدول وشارع على جمال (المدارس) ومجاهد ندا والمحطة وتاج الدول وعبد الحميد شندى حتى التقائه بشارع كورنيش النيل.

المنطقة الثانية (شارع سور المطار بداية من التقائه مع شارع المطار وشارع أحمد عرابى وترعة بشتيل وامتداد الكيلانى وشارع مسجد التوبة وشارع المطار وشارع امتداد أرض اللواء وحارة أبو العلا النجار وسور السكة الحديد ومطلع الطريق الدائرى وشارع المطار حتى التقائه بشارع سور المطار).

المنطقة الثالثة شارع مراد بداية من التقائه مع شارع السودان وشارع عسران وشارع فضل الله عثمان وشارع الجسرين وشارع محمد نجيب (ترعة السواحل سابقا) وسور السكة الحديد وشارع السودان حتى التقائه مع شارع مراد.

المنطقة الرابعة شارع نادى إمبابة الرياضى بداية من التقائه مع شارع المطار وشارع ممدوح سالم و شارع البوهى وشارع القومية العربية والعروبة وشارع الرحمة (بنى محمد سابقاً) وترعة بشتيل وأحمد عرابى وسور المطار وشارع المطار حتى إلتقائة مع شارع نادى إمبابة الرياضى.

المنطقة الخامسة (سور السكة الحديد بداية من مطلع كوبرى أحمد عرابى حتى امتداد شارع محمد نجيب (ترعة السواحل سابقاً) وشارع المطار ومطلع كوبرى أحمد عرابى حتى التقائه مع سور السكة الحديد المنطقة السادسة (حارة أبو العلا النجار بداية من سور أرض السكة الحديد وامتداد أرض اللواء وشارع المطار ومسجد التوبة وشارع امتداد الكيلانى وامتداد ترعة بشتيل والطريق الدائرى وشارع ترعة الصفطاوى وسور السكة الحديد مروراً بترعة الزمر حتى إلتقائة مع حارة أبو العلا النجار.

المنطقة السابعة (كورنيش النيل بداية من ميدان الكيت كات وشارع عبد الحميد شندى وشارع تاج الدول وشارع المحطة وشارع مجاهد ندا وعلى جمال (المدارس) وشوارع تاج الدول والحرية وفضل الله عثمان و عسران وشارع مراد حتى إلتقائة مع ميدان الكيت كات. حيث تراوحت قيمه التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنيها كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى و80 جنيها للأغراض الإدارية كحد أدنى و240 جنيها كحد أقصى و130 جنيها للمتر التجارى كحد أدنى و400 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16 مترا.

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع النيل وتحدد 600 جنيه للتجارى و320 جنيه للادارى والسكنى 280 جنيها وشارع السودان التجارى 1600 جنيه والادارى 320 جنيها والسكنى 280 جنيها وشارع بشتيل التجارى 800 جنيه والادارى 240 جنيها والسكنى 200 جنيه وشارع (طلعت حرب- النصر- الطيار فكرى زاهر- الوحدة) التجارى 800 جنيه والإدارى 240 جنيها والسكنى 200 جنيه.