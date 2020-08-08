55 جنيها للمتر السكني للتصالح في مخالفات البناء بالحوامدية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بالقيم السعرية لمناطق "مركز ومدينة الحوامدية والوحدة المحلية أم خنان والقرى التابعة للوحدة المحلية أم خنان"، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر، وبعرض من 9 إلى 12 متر، وبعرض من 6 إلى 9 أمتار، وبعرض أقل من 6 أمتار.

وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكني 55 جنيه، وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكني هي 150 جنيه، كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإداري 80 جنيه، وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإداري 210 جنيه، و115 للمتر التجارى فى أقل قيمة، و300 لأعلى قيمة، و70 جنيه للمتر الخدمى، كأقل قيمة، وأعلى قيمة 180 جنيه للمتر الخدمي.