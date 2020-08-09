تفاصيل اختبارات قدرات "تربية رياضية حلوان" للطالبات

بدأت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2020، اعتبارًا من أمس السبت، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان السيد عميد الكلية.

ويجب على الطالبات الراغبات في التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والتسجيل في الاختبارات التي يرغبن بها من خلال الرابط التالي :http://tansik.egypt.gov.eg

وتشمل مراحل أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان، مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالى

ويجب على الطالبات طباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في التاريخ المحدد في تمام الساعة 8 صباحاً، ويتطلب أداء الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة وهي:

- عدد 2 صور شخصية مقاس 4 ×6 سم، أصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة من البطاقة الشخصية، شهادات التفوق الرياضي (في حالة وجودها) للحاصلين على بطولات رياضية، وقلم جاف لكتابة بيانات الملف والاستمارات.

ووضعت الكلية مجموعة من الضوابط والتعليمات للطالبات للتحويل من الكليات غير المتناظرة، حيث يتطلب ذلك دفع الرسوم المقررة، وإحضار صورة من بيان نجاح الثانوية العامة للعام الماضي، للتأكد من استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية، وكذا إثبات تحقيق الشخصية، وعدد (2) صورة شخصية 4*6، وقلم جاف لاستكمال الملف والاستمارات.

وأعلنت الكلية عن تعليمات اختبارات القدرات الرياضية للطالبات التي يجب الالتزام بها، والتي تتمثل في الآتي:

- يجب توافر حسن المظهر (عدم وضع مساحيق على الوجه – تقصير الأظافر )، وعدم ارتداء السلاسل والخواتم والانسيالات، الالتزام بارتداء الملابس الرياضية عند دخول الكلية، الحفاظ على النظام داخل الاختبارات.

- عدم التغيب أثناء فترة الاختبارات حتى لايلغى الاختبار.

- يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطالبات وارتداء الكمامة عند دخول الكلية وأثناء أداء الاختبارات.

- يجب على كل طالبة الالتزام بإحضار الأدوات الشخصية من "زجاجة كحول – زجاجة مياه".

وتتضمن اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بنات للعام الدراسي 2020-2021، ما يلي:

- الكشف الطبي المبدئي للتأكد من سلامة القلب وعدم وجود أمراض مزمنة، ويتم التقييم (لائق أو غير لائق).

- اختبار الطول والوزن، حيث يشترط ألا يقل طول الطالبة عن 155 سم ويستثنى من هذا الشرط في حالة حصول الطالبة على بطولة الجمهورية في أي نشاط رياضي لعامين سابقين فقط، مع تقديم ما يثبت ذلك معتمدا من اتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ويقيم (لائق أو غير لائق).

- اختبار القوام للكشف عن التشوهات القوامية ويقيم (لائق أو غير لائق)، واختبار الوثب العريض من الثبات، ويشترط الحصول على 30 درجة، واختبار الجري 600 متر الجلد التنفسي ويشترط الحصول على 30 درجة، والمهارة (النشاط الذي تختاره الطالبة وفقاً لقدراتها الرياضية أو التي حققت فيها بطولات أو مراكز) ويشترط الحصول على 40 درجة.

- الاختبار الشخصي للتأكد من "النطق – المظهر - السمع – المعلومات العامة - الصوت - اتجاهات الطالبة" ويقيم (لائق أو غير لائق).

ويتطلب النجاح في الاختبارات حصول الطالبة على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط للنجاح والحصول على تقدير لائق.

- يجب على الطالبات اللائقات التوجه للفحص الطبي بالقمسيون الطبي العام بجامعة حلوان يومي ( الاثنين والأربعاء) من كل أسبوع، ويستوجب ذلك الحضور بملابس رياضية (بنطلون + تيشرت + حذاء رياضي).