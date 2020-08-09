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تغيير في طاقم حكام لقاء المقاصة وأسوان بالدوري

كتب:

شادي ممدوح
11:10 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

كشف عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب تغيير الحكم محمود ناجي، الذي كان معينا لإدارة مباراة مصر للمقاصة وأسوان، اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الجولة 18 بمسابقة الدوري الممتاز، واختيار حكم الساحة أحمد حمدي، لإدارة المواجهة.

 

وقال "حجاج" للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود ناجي، شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مرانه الأخير، استعدادا للمباراة، وعليه قررت اللجنة استبداله بالحكم أحمد حمدي.

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