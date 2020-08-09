رئيس الإنجيلية بأولى عظاته: كنا واثقين في قدرة الله أن يعبر بنا الأزمة

ألقى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أولى عظاته وأولى مشاركاته في الخدمة الروحية، اليوم الأحد بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، وبعد فترة تعليق لكل الخدمات والأنشطة الروحية تجاوزت أربعة شهور.

وقال رئيس الإنجيلية: "أهنئكم بعودة العبادة الجماعية، ونشكر الله على عودة العبادة، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه لعب دورًا هامًّا في الحفاظ على مصر، وأشكر الحكومة وكل أطباء مصر على كل القرارات التي اتخذوها لنصل إلى ما نحن فيه الآن".

وأضاف "قرار تعليق اجتماعات العبادة الجماعية لم يكن سهلاً، ولكننا في ظل هذه الظروف الصعبة التي مررنا بها كان لدينا ورجاء في قدرة الله ومعونته، وكنا نثق أن الله لا يجرب بالشرور والأمراض".

واستكمل: "تابعنا بحزن شديد ما حدث في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأيام الماضية، وتواصلت مع رئيس الطائفة الإنجيلية فى لبنان وعدد من كنائس لبنان فأخبروني أن الأمر مفجع، نصلي من أجل لبنان أن ينهض من جديد ولشعب لبنان أن يسانده الله في هذه الظروف".

وأكمل: "أن هناك تحديات كثيرة بسبب الفيروس منها الخوف من المرض والموت لندرك بعدها ماذا فعل هذا الفيروس الصغير بالإنسان".