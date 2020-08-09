لجنة للتأكد من جودة مياه الشرب في لجان الانتخابات بالمنوفية

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استعداداتها لتشكيل لجان للمرور على المقار الانتخابية المخصصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

جاء ذلك لمراقبة جودة مياه الشرب بتلك اللجان ورفع عينات منها، للاطمئنان على جودتها والتأكد من كفاءة عمل الحنفيات وتطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي.

وأكد محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حرصه على المشاركة في توفيرسبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية.