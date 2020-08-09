بيت العائلة بألمانيا يشيد بتجربة الاقتراع بالبريد: تزيد نسبة المشاركة

قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إنّ الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ اليوم وغدا، لأبناء الجالية المصرية في الخارج، والذي يمارس فيه المصريون حقهم الدستوري الذي منحته لهم ثورة 30 يونيو، فرصة لتعزيز الممارسة الديمقراطية لأبناء الشعب المصري في الخارج.

وأضاف ثابت، لـ"الوطن"، أنّ العالم يمر بحالة غير مسبوقة وهي انتشار قيروس كورونا، ما ينعكس حتما على مشاركة الناخبين المصريين في الخارج، ومن هنا أحسنت اللجنة العليا للانتخابات صنعا حين وفرت الاقتراع على البريد.

وتوقع رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أنّ هذه الخطوة سيكون لها أكبر الأثر في زيادة نسبة مشاركة المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الانتخابي.